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    Гарай: «Уход Виллаш-Боаша на мне не отразится»

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай заявил, что намерен продолжить выступления за петербургский клуб, несмотря решение главного тренера Андре Виллаш-Боаша покинуть команду по окончании этого сезона.

    «Виллаш-Боаш очень сильно повлиял на мой выбор. По личным причинам это для него последний сезон вместе с нами. На мне это никак не отразится, потому что у меня долгосрочный контракт, и я очень доволен. Меня все устраивает в «Зените», - говорит Гарай.

    Также футболист рассказал о том, почему в Лиге чемпионов клуб выступает успешно, а начало сезона в РФПЛ сложилось не очень удачно.

    «В голове у каждого сидит, что Лига чемпионов – самый главный турнир. Там максимальная концентрация. Конечно, мы знаем, что в чемпионате России нельзя расслабляться, но были ошибки, что поделать. Сейчас мы и в Премьер-лиге прибавили, последние результаты хорошие, отрыв от ЦСКА сократился на два очка. Постараемся продолжить погоню. А три триумфа в Лиге чемпионов – это здорово, мы много сил потратили, чтобы этого добиться».

    Источник: «Советский спорт»

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    30.10.2015 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      МитиС 30 октября 2015, 23:27

      Гарай: переход в Анжи на мне не отразится

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