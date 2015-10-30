Роналду не желает играть с Россией

Боится Кристина. Надо ему сказать, что Кержакова нет. А остальные только с Лихтенштейном и Молдавией могут что-то изобразить.
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить товарищеские встречи своей национальной команды против России и Люксембурга.
Сообщается, что Роналду не хочет участвовать в матчах, которые не имеют турнирного значения, и предпочитает принести больше пользы клубу. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, побеседовав с игроком, решил не подвергать его дополнительным нагрузкам и просмотреть других футболистов на его позиции.