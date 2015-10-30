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    Роналду не желает играть с Россией

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить товарищеские встречи своей национальной команды против России и Люксембурга.

    Сообщается, что Роналду не хочет участвовать в матчах, которые не имеют турнирного значения, и предпочитает принести больше пользы клубу. Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, побеседовав с игроком, решил не подвергать его дополнительным нагрузкам и просмотреть других футболистов на его позиции.

    Источник: Marca

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    30.10.2015 21:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 31 октября 2015, 04:58

      Боится Кристина. Надо ему сказать, что Кержакова нет. А остальные только с Лихтенштейном и Молдавией могут что-то изобразить.

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 31 октября 2015, 02:14

      В заголовке - одно, а по сути - другое. Классика СМИ.)

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 31 октября 2015, 00:52

      Все же очень просто.Он один из лучших в мире и отлично это понимает.Таких игроков не меняют на абы кого.На важные матчи сборной его вызовут и он будет выкладываться

      0
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 30 октября 2015, 23:35

      Блин... Тут я смотрю все такие спецы... Надо понимать разницу между "хорошим игроком" и "хорошим игроком-и-еще-человеком". Товарняки призваны наигрывать взаимодействие в команде сборной. Наигрывать новичков со старыми сборниками... Если человек зазвездился и считает себя БОГОМ (а Роналду столько так "облизывают", что и не удивительно), то нафиг ОНО надо. Звезда, бл**ть нашлась... Любой мега-мастер не вечен. И он скоро уйдет небытие. Меня вообще больше волнует наш горе-министр муДко и его тупые замашки... С его инициативами только и будем, что зарубежные чемпионаты смотреть и о своем забудем...

      3
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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 30 октября 2015, 23:14

      ну правильно.. игры чемпа и ЛЧ куда важнее товарищеских игр...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 октября 2015, 22:19

      Хоть у одного соображалка нормальная! Понимает что "товарняки" в это время бестолковое занятие!

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      Рейтинг: +13

      toxa187 30 октября 2015, 22:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ссыкло гейропейское)))

      -5
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      Рейтинг: +27

      zenit747 30 октября 2015, 21:51

      боится нас))

      -1
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