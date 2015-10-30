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    Мутко отрицает сговор при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал нашумевшее заявление главы ФИФА Зеппа Блаттера. Напомним, швейцарец рассказал, что перед выборами стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов существовала негласная договоренность о том, кто получит права на проведение турниров.

    "Официально говорю, что никакого сговора не было", - заявил Мутко.

    Чиновник считает, что слова Блаттера просто неправильно перевели.

    "Мы сами себе создаем проблемы. Неточность формулировок, неточность вопросов. Каждый трактует это интервью, как хочет, в контексте получения права на чемпионат мира. Английская пресса сорвалась, сегодня выступил президент федерации футбола. Перевели это интервью, говорят, как он сказал или не сказал. Преподают это так, якобы был какой-то сговор. У меня сговор был с самим собой, один голос".

    По мнению Мутко, Запад использует эту ситуацию, чтобы обвинить Россию.

    "Мы шли минус семь голосов у одной группы стран, потому что одни англоговорящие, другие - испаноговорящие. И мы шли как на амбразуру. А про сговоры - это неправда. Их не было, нет и никогда не будет. Вы же знаете Запад: им когда выгодно, они говорят, что у России все друзья, а когда невыгодно - что наши друзья только Иран и Сирия. Им главное - обвинить, что у нас все друзья и был сговор".

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2015 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +443

      EVM 31 октября 2015, 01:01

      Сколько можно муссировать эту тему?! Был сговор, не было сговора! Достали! А все гребенная пиндосия мутит воду!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 30 октября 2015, 21:52

      Рожа у него настолько противная,что дал бы разок по ней!!

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