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    Энрике: «Иньеста и Роберто вернулись в строй»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике ответил на вопросы журналистов накануне матча десятого тура Примеры против «Хетафе».

    «Это хороший соперник с организованной защитой и качественной атакой. На своем поле они всегда создают нам проблемы», - говорит Энрике.

    Также наставник прокомментировал состояние некоторых игроков.

    «Иньеста и Серхи Роберто вернулись в строй. Нельзя сказать, что оба готовы на сто процентов, ведь они только оправились от травм, но каждый может выйти на поле в стартовом составе или заменить кого-нибудь. Что касается Месси, то мне все равно, когда он восстановится – сезон длинный. Главное, чтобы он вылечился полностью».

    Специалиста также не волнует низкая результативность Сандро и Мунира.

    «Сандро и Мунир не забивают, но меня это не волнует. Они принимают участие в командных действиях, хорошо выполняют свою работу, хотя, конечно, им еще есть куда расти».

    По мнению Энрике, общий успех важнее побед над принципиальными соперниками.

    «Больше, чем противостояние с «Реалом», меня интересует чемпионат в целом. Первое место по итогам чемпионата Испании – вот то, что действительно важно».

    Матч "Хетафе" - "Барселона" состоится в субботу 31 октября. Начало - в 22.30.

    Источник: Twitter

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    30.10.2015 19:54
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