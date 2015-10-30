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    Клопп: «Это матч 9-й и 15-й команд лиги»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Челси».

    «Когда-то такой матч был бы принципиальным, но сейчас это игра 9-й и 15-й команд лиги. У нас есть возможность улучшить свое положение в таблице. Нужно уважать «Челси»: несмотря на их нынешнюю ситуацию, с ними сложно играть», - говорит Клопп.

    Также немец прокомментировал свои отношения с Моуринью.

    «Я считаю его отличным тренером. Между нами не было никаких конфликтов, ведь я не журналист и не судья. Мы похожи тем, что оба эмоциональны. При этом мы понимаем, что после игры начинается обычная жизнь».

    Матч «Челси» - «Ливерпуль» состоится в субботу 31 октября. Начало – в 15.45.

    Источник: Liverpool Echo

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    30.10.2015 19:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      МитиС 30 октября 2015, 22:55

      Жду этот матч с нетерпением!)

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