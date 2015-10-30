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    Моуринью: «Не могу пообещать место в четверке»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пообщался с прессой накануне матча 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Я не могу обещать, что «Челси» финиширует в четверке», - прокомментировал наставник турнирные перспективы лондонцев.

    Португалец напомнил о неудачных сезонах других клубов.

    «В прошлом сезоне «Ливерпуль» ничего не выиграл и не попал в Лигу чемпионов, и они все еще большой клуб. Два года назад «Манчестер Юнайтед» не попал ни в Лигу чемпионов, ни даже в Лигу Европы, и это все еще гранд. Я считаю, что должен выигрывать в каждой игре на протяжении своей карьеры. Это не всегда получается, но я должен».

    Кроме того, Моуринью отказался отвечать на вопрос о том, контактировал ли он с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

    Матч "Челси" - "Ливерпуль" состоится в субботу 31 окября. Начало - в 15.45.

    Источник: Goal.com

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    30.10.2015 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      МитиС 30 октября 2015, 23:09

      Надеюсь его отставка - просто утка!)

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    • ...
      Рейтинг: +15

      МитиС 30 октября 2015, 23:08

      Эх, Жозе...
      Охота чтобы ещё хотя бы сезон отработал!)

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