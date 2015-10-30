Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Набабкин: «Зенит» - наш основной конкурент в борьбе за трофеи»

    Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что «Зенит» является главным соперником его команды в этом сезоне.

    «Думаю, у такой сильной команды всегда есть шанс догнать лидеров. Мы сами это доказали в позапрошлом чемпионате, когда многие сбросили нас со счетов. По статистике последних лет именно «Зенит» наш основной конкурент в борьбе за все трофеи. Хотя по нынешнему сезону оставляет приятное впечатление и «Локомотив». «Железнодорожники» набрали много очков, идут за нами по пятам в таблице. Но я уверен, что «Зенит» себя еще покажет. С другой стороны, очень здорово для нас, что есть такой задел. Постараемся его сохранить», — сказал Набабкин.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2015 18:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      imordovcev 30 октября 2015, 21:34

      Бойтесь Ростова!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11