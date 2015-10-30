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    «Динамо» понесет наказание за невыплату суммы за переход Денисова

    В четверг Палата по разрешению споров РФС вынесла приняла решение оштрафовать московское «Динамо» за неисполнение предыдущего решения по невыплате суммы за переход полузащитника Игоря Денисова.

    "Динамо" обязано сделать все выплаты в течении 7 дней.

    В полном тексте говорится: "Было решено удовлетворить заявление ЗАО «ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург) о применении санкций в отношении АО «ФК «Динамо-Москва» за неисполнение Решения Палаты от 09 сентября 2015 года о солидарной выплате за переход футболиста-профессионала Денисова И.В. частично. В связи с неисполнением Решения Палаты от 09 сентября 2015 года наложить штраф на АО «ФК «Динамо-Москва». Обязать АО «ФК «Динамо-Москва» исполнить решение Палаты от 09 сентября 2015 года в течение 7 (Семи) календарных дней с момента вступления настоящего решения в силу".

    Источник: РФС

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    30.10.2015 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Тагир05 30 октября 2015, 18:46

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