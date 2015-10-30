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    Мостовой: «Не знал, что «Матч ТВ» будет общедоступным»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой готов пойти работать экспертом на «Матч ТВ», который начнет свое вещание 1 ноября.

    «Матч ТВ будет общедоступным? Не знал. В таком случае будет отлично, если будут показывать больше футбола. Знаю, что те, кто не подключен к «НТВ-Плюс», редко имеют возможность посмотреть игру на большом экране.

    Думаю, на общедоступном канале еще можно было бы показывать НХЛ. Раньше матчи НХЛ всегда показывали, а сейчас их особо-то и нет. Думаю, это сделано специально для того, чтобы люди смотрели КХЛ. Но все-таки НХЛ – это другой уровень. Если позовут экспертом на какую-либо аналитическую программу «Матч ТВ», то с удовольствием откликнусь на приглашение», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.10.2015 14:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Gazza 30 октября 2015, 20:02

      Экспертом по НХЛ?

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