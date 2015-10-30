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    Зе Луиш: «В моем контракте нет пункта об изучении русского языка»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш не боится холодов и не испытывает никаких проблем в России.

    «Я играл в Венгрии, поэтому привык к холодной погоде. К тому же я знал, что в России холодно. Но я к этому готов. Тот факт, что молодежь тренируется с нами, говорит о том, что они готовы и им доверяет главный тренер. Я один из тех, кто может помочь команде в атаке. Я думаю, что наша команда приложит все усилия, чтобы победить в матче с «Уралом“.

    Обычно все свободное время я провожу дома. Смотрю телевизор, играю в приставку. Больше всего общаюсь с Ромуло. Никаких проблем в общении с одноклубниками нет. У меня в контракте нет пункта об изучении русского. Но и без этого никаких проблем нет», - рассказал Зе Луиш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.10.2015 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 октября 2015, 15:21

      А зачем учить русский язык? От этого ни больше ни меньше платить не будут!

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