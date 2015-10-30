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    Бубнов: «Товарищеские игры в ноябре не нужны»

    Эксперт Александр Бубнов не считает, что есть особый смысл в проведении товарищеских матчей сборной России в ноябре.

    Напомним, 13 ноября сборная России проведет матч с Португалией, а 17-го числа сыграет в Краснодаре с Хорватией.

    «Ноябрь месяц, много матчей сыграно уже. ЦСКА идет на пределе, «Локомотив» идет на пределе, еврокубки сказываются. И по большому счету, для того состава, который играет сейчас, а он достаточно возрастной, эти товарищеские игры не нужны. Кого там проверять? По качеству и по противодействию футболисты получат хороших соперников в Лиге чемпионов. И получается, что соперники авторитетные и сильные, но для нашего состава, который решил задачу, эти игры не нужны. А для молодежи? А для какой молодежи?», - поделился Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    30.10.2015 13:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 30 октября 2015, 15:29

      Хоть и не люблю Бубнова, но в этом с ним согласен. Будет зимой перерыв в чемпионате и, тогда пусть сборная и играет!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 октября 2015, 15:24

      В этом с Бубновым все согласятся!

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      Рейтинг: +14

      lovehatehero1992 30 октября 2015, 14:09

      все правильно он сказал, наши клубы играют в еврокубках, имеют хорошие шансы выйти из своих групп, эти товарищеские матчи не нужны, толку от них 0

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 30 октября 2015, 14:06

      все правильно но тупые в РФС этого не понимают им бы бабла срубить

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