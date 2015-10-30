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    Ахмедов: «И в этом году должно хватить сил на все»

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов уверен, что усталость пока никак не сказываестя на игре его команды.

    «В прошлом сезоне мы тоже играли в Еврокубках, график матчей был такой же напряженный, но ничего – справились, смогли занять третье место в чемпионате. Думаю, и в этом году нам должно хватить сил на все. Не мы одни так играем – некоторые клубы и их игроки в таком ритме проводят матчи из года в год. И никто не жалуется.

    Да, не скрою, бывает, усталость накапливается. К тому же Россия – страна совсем не маленькая. Здесь тоже бывает, что на игры летим по 3-4 часа. Но медицинская служба клуба, спасибо ей, помогает нам восстанавливаться как можно быстрее. Так что все нормально, никаких проблем в этом я не вижу», - признался Ахмедов.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» проведет на выезде против «Крыльев Советов» в воскресенье, 1 ноября.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    30.10.2015 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 30 октября 2015, 13:28

      Ahmedov odin iz moih lyubimyh futbolsitov, hotel by videt' ego v Spartake

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