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    Набиуллин раздал билеты на матч с «Ливерпулем» школьникам Казани

    В пятницу утром защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин посетил 84 школу Советского района Казани, которая находится в поселке Дербышки. Он сам учился в этой школе и сегодня раздал 40 билетов старшеклассникам (школьникам нет 18 лет и потому на игру, которая завершится после 22 часов они должны прийти в сопровождении родителей) на матч с «Ливерпулем». Все билеты Набиуллин приобрел на собственные средства.

    Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» - «Ливерпуль» состоится 5 ноября на «Казань Арене».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    30.10.2015 11:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +222

      johnny983 30 октября 2015, 15:04

      Исправьте заголовок,пока никто не заметил.

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      Рейтинг: +187

      armen10 30 октября 2015, 12:04

      На матч с ЛиверпулЯм?!как же все убого стало.видимо пора искать другой сайт,где будут хотя бы грамотные люди работать

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      Рейтинг: +167

      астраханец > armen10 30 октября 2015, 13:40

      Вот-вот... хрень какая то творится. Бесит уже все это

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