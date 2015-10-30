Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хитцфельд призвал «Баварию» продлить контракт с Гвардиолой

    Известный немецкий специалист Оттмар Хитцфельд уверен, что «Баварии» стоит продлить контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

    «Пролонгация контракта на сезон будет хорошим решением и для «Баварии», и для Гвардиолы. Однолетний контракт обычно не помогает, когда тренер только приходит в клуб, но он имеет смысл после трех сезонов.

    Сейчас Гвардиола перестраивает команду. Он близок к тому, чтобы завершить этот процесс. Мы видим, что «Бавария» показывает потрясающую игру. И важно продолжать идти по этому пути», - заявил Хитцфельд.

    Гвардиола работает в «Баварии» в 2013 году. За это время он дважды приводил команду к чемпионству в Бундеслиге. Действующий контракт Гвардиолы с клубом рассчитан до лета 2016 года. Как известно, Гвардиолу хочет видеть в своих рядах английский "Манчестер Сити".

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2015 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11