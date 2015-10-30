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    «Урал» готовится к матчу со «Спартаком» без Ерохина

    Подготовку к матчу 14-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака», который состоится в Москве на «Открытие-Арене» в воскресенье, 1 ноября, подопечные Вадима Скрипченко проводят в столице. Команда осталась в Москве после матча с ЦСКА и в четверг провела восстановительную тренировку. Занятие проходило на стадионе «Октябрь». 30 и 31 октября тренировки команды состоятся там же.

    «Урал» готовится к поединку со «Спартаком» без Александра Ерохина, который получил повреждение в матче Кубка России и улетел в Екатеринбург на медицинское обследование и лечение.

    Источник: ФК «Урал»

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    30.10.2015 10:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 30 октября 2015, 12:09

      Что Ионов, что Ерохин..зимой перейдут в Спартак поэтому и не играют против Спартака. Информация от источника близкого к клубу!

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > Obojaemiy 30 октября 2015, 12:47

      Ерохин не поедет к Хрюшкам источник клуба

      -1
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