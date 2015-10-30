Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаврилов: «Был уверен в победе над Эквадором»

    Защитник юношеской сборной России Амир Гаврилов прокомментировал довольно неожиданное поражение от Эквадора.

    «Конечно, я рад, что побывал на таком значимом событии, как чемпионат мира. Это важный опыт. Горд, что являюсь частью этой команды.

    Честно говоря, был уверен в нашей победе. Мы уж точно не слабее Эквадора, но, видимо, был не наш день. Просто не пошло с самого начала, удача отворачивалась в нужный момент. Нужно продолжать работать, в декабре сборную ждет еще один важный турнир Мемориал Валентина Гранаткина», - признался Гаврилов.

    Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира сборная России уступила Эквадору со счетом 1:4.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2015 09:02
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Father of Russian footbal 30 октября 2015, 11:58

      Позор!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 30 октября 2015, 10:40

      А потом ещё важнее турнир,мемориал Пупкина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Igork45 30 октября 2015, 09:51

      Ну да, конечно, мемориал Гранаткина такой же важный турнир, как ЧМ. Сам то понял, что сказал?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11