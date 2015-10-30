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    Ди Мария: «Не могу выбрать Роналду или Месси»

    Экс-хавбек мадридского «Реала» Анхель ди Мария в очередной раз не смог определиться с симпатиями к лучшему футболисту мира, в числе претендентов, по версии игрока «ПСЖ», только два игрока - Криштиану Роналду и Лионель Месси.

    «Я всегда считал и говорил, что именно Роналду и Месси являются лучшими игроками в мире. Поэтому они всегда являются претендентами на «Золотой мяч». Я бы не смог выбрать кого-то из них одного. Они просто оба лучшие в мире», - заявил ди Мария.

    Источник: Marca

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    30.10.2015 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +137

      coocoo 30 октября 2015, 13:08

      1.Месси
      2.Ибрагимович
      3.Буффон

      ...
      7-10.Роналду

      -1
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