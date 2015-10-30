Ди Мария: «Не могу выбрать Роналду или Месси»

Экс-хавбек мадридского «Реала» Анхель ди Мария в очередной раз не смог определиться с симпатиями к лучшему футболисту мира, в числе претендентов, по версии игрока «ПСЖ», только два игрока - Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Я всегда считал и говорил, что именно Роналду и Месси являются лучшими игроками в мире. Поэтому они всегда являются претендентами на «Золотой мяч». Я бы не смог выбрать кого-то из них одного. Они просто оба лучшие в мире», - заявил ди Мария.