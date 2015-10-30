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    Бензема в третий раз пойман за вождение без прав

    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема снова оказался в центре скандала. Он был повторно задержан за вождение автомобиля без документов. Случилось это в тот момент, когда форвард сборной Франции покидал ресторан, в котором ужинал со своими друзьями.

    Бензема предъявил полицейскому документ, который, якобы, являлся временным разрешением на управление автомобилем. Но полицейских документ не убедил, и они не разрешили Бензема и его друзьям продолжать путь на машине. Сам Бензема не был задержан, но был составлен протокол.

    Стоит отметить, что ранее Бензема уже попадался с подобным нарушением - 15 марта и 20 мая. В марте он был оштрафован на 18 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.10.2015 08:37
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 30 октября 2015, 15:30

      Ай хулиган))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 30 октября 2015, 14:27

      Мне может кажется, но ему плевать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      AceBandura 30 октября 2015, 10:19

      Рецедивист)

      0
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