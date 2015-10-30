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    Анри: «Арсенал» научился добиваться результата»

    Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри оценил шансы лондонского клуба на чемпионское звание.

    «Я считаю, что этот сезон станет сезоном «Арсенала». Команда научилась добиваться результата в больших матчах и перестала терять очки на пустом месте, что является ключевом моментом в чемпионской гонке. Уолкотт и Жиру выходят на разных позициях, что добавляет конкуренции.

    Наконец-то вернулся Озил. Мы все знаем, на что он способен. Это потрясающий футболист, чемпион мира, с прекрасной техникой и видением поля, но раньше его подводила нестабильность. Касорла – это настоящий мозг команды, определяющий ее игру. Ну а изюминку вносит Алексис Санчес, без этого чемпионский титул не выиграть. Когда чилиец в ударе, «Арсенал» практически непобедим», - заявил Анри.

    Отметим, что после 10 туров Премьер-лиги «Арсенал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступая «Манчестер Сити» по разнице забитых и пропущенных голов.

    Источник: talkSPORT

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    30.10.2015 08:11
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