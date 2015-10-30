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    Евсеев: «Мы полностью выполнили тренерскую установку»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев отметил собранность и концентрацию в матче Кубка России против «Локомотива».

    «Мы разобрали предыдущую игру с ними, посмотрели, как железнодорожники провели последние несколько матчей. Увидели, что у них есть проблемы с составом. Плюс мы разобрали свои ошибки при потере мяча на своей половине поле и в середине. Фактически у нас их не было, поэтому «Локомотив» не создавал опасных моментов. Считаю, в этом заслуга футболистов, они полностью выполнили тренерскую установку.

    В чемпионате мы пропустили от «Локомотива» три мяча из-за своих собственных ошибок. Нам надо было не давать «Локомотиву» разбежаться, потому что в позиционном нападении железнодорожники менее опасны», – заявил Евсеев.

    Напомним, что матч 1/8 финала Кубка России завершился победой «Амкара» над «Локомотивом» со счетом 1:0.

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2015 07:42
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