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    Кутузов: «Роналду по португальским меркам деревенский парень»

    Бывший нападающий сборной Белоруссии Виталий Кутузов вспомнил о своем первом знакомстве с Криштиану Роналду в составе "Спортинга".

    "На тот момент ему было всего–то 17 лет. Мне — 22, я приехал из "Милана". Статусы у нас были разные. Да и Роналду по португальским меркам деревенский парень, простачок. И говорил он тогда с акцентом. Чисто южный житель.

    Но мы быстро нашли общий язык, все–таки жили в одной комнате. Криштиану просил рассказать про "Милан", часто спрашивал совета. Бывало, после игр подойдет и говорит: "Виталя, а я правильно открывался? Или, может, сыграть пошире?" Мы часто обсуждали матчи", - сказал Кутузов.

    Источник: Pressball

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    30.10.2015 07:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +167

      астраханец 30 октября 2015, 13:44

      Разница 5 дет всего лишь, а Кутузов такие вещи задвигает будто бы он на 10 старше был

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6

      farik460 30 октября 2015, 11:06

      Заголовок порадовал-поржал от души))))))))))))))))))))

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