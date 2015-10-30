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    Мутко: «В вопросе натурализации действуем очень аккуратно»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как следует действовать в случае вопроса натурализации футболиста для сборной России.

    «Гильерме и так скоро получит гражданство. Но если Министерство спорта обращается с этим вопросом, то у этой процедуры особый порядок. Я должен написать письмо Президенту.

    Здесь мы очень аккуратно действуем. Надо понимать, зачем мы это делаем. Как в случае Виком Уайлдом и Виктором Аном. А облегчать заявку клубам не будем. Если это нужно для национальной команды – будем работать. Но главный тренер в таком случае должен видеть перспективу. И вы должны понимать, что это действительно уровень.

    Один из таких проектов мы, кстати, рассматриваем», - сказал Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.10.2015 07:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 30 октября 2015, 09:47

      Ну как что за проект, кто хочет в сборную должен "откатить"))

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      Рейтинг: +36

      Deadman112 30 октября 2015, 08:41

      Что за проект?))

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