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    Билити продолжит борьбу за пост главы ФИФА

    Президент Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити не собирается снимать свою кандидатуру в пользу другого претендента на выборах главы ФИФА.

    "Я оптимистично оцениваю свои шансы на то, чтобы занять кресло президента ФИФА. Я не вижу сценария, по которому я сниму свою кандидатуру ради другого. У второго кандидата от Африки нет того, чего не было бы у меня. Он не был футбольным чиновником в своей стране, поэтому я не вижу причины поддерживать другого кандидата. Бюджет моей кампании будет около 5 миллионов долларов. Я уверен, что соберу эту сумму с помощью друзей и других граждан страны", - сказал Билити.

    Напомним, что ФИФА на днях завершила прием заявок от кандидатов на пост президента организации. Свои кандидатуры выставили семь человек: Али бин Аль-Хусейн (Иордания), Мосима Сексвале (ЮАР), Муса Билити(Либерия), Салман Аль-Халифа (Бахрейн), Жером Шампань (Франция), Джанни Инфантино (Италия),Мишель Платини (Франция).

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2015 07:07
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