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    Вратарь «Миддлсбро»: «Даунинг подсказал мне, куда Руни будет бить пенальти»

    Вратарь «Миддлсбро» Томас Мехиас рассказал, как ему удалось отбить одиннадцатиметровый удар в исполнении нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни во время послематчевой серии пенальти в Кубке английской лиги.

    «Если честно, я не изучал, как они обычно бьют. Мы отрабатывали пенальти на этой неделе с тренером вратарей Лео Перковичем, потому что знали, что до этого может дойти. Но я не изучал, кто как бьет. Стюарт Даунинг сказал мне, что Руни бьет вправо, и я послушал его. Я стоял до конца, а затем бросился в правую сторону. Во время удара Даунинг показал вправо, и я решил прыгнуть туда», - поведал Мехиас.

    Источник: Goal.com

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    30.10.2015 02:00
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