Фабрегас: «Мы все еще можем выиграть АПЛ»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился своим мнением относительно турнирных перспектив лондонцев. Команда находится на 15-й строчке таблицы и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 баллов. Испанец считает, что для «Челси» ничего не потеряно.

«Я уверен, что мы все еще можем выиграть АПЛ. Нам надо выиграть несколько матчей подряд и вернуть себе уверенность. В английском чемпионате каждая команда может потерять очки в любой момент».