Педро разочарован «Челси» и хочет вернуться в «Барселону»

Пусть валит, нах его вообще брали. Привык на лавке сидеть, а здесь играть надо. Лучше опять в Барсе спокойно до пенсии досидеть. Игруля блин....
Нападающий «Челси» Педро хочет вернуться в «Барселону», которую он покинул минувшим летом из-за недостатка игровой практики.
Перед игроком стоял выбор между лондонским клубом и «МЮ». Педро выбрал «Челси», однако команда Моуринью провалила старт сезона. Испанец разочарован таким положением дел и рассказал об этом своим друзьям, в том числе и Сеску Фабрегасу. Сообщается, что теперь Педро хочет вернуться в «Барселону».