Педро разочарован «Челси» и хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий «Челси» Педро хочет вернуться в «Барселону», которую он покинул минувшим летом из-за недостатка игровой практики.

Перед игроком стоял выбор между лондонским клубом и «МЮ». Педро выбрал «Челси», однако команда Моуринью провалила старт сезона. Испанец разочарован таким положением дел и рассказал об этом своим друзьям, в том числе и Сеску Фабрегасу. Сообщается, что теперь Педро хочет вернуться в «Барселону».