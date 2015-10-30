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    Педро разочарован «Челси» и хочет вернуться в «Барселону»

    Нападающий «Челси» Педро хочет вернуться в «Барселону», которую он покинул минувшим летом из-за недостатка игровой практики.

    Перед игроком стоял выбор между лондонским клубом и «МЮ». Педро выбрал «Челси», однако команда Моуринью провалила старт сезона. Испанец разочарован таким положением дел и рассказал об этом своим друзьям, в том числе и Сеску Фабрегасу. Сообщается, что теперь Педро хочет вернуться в «Барселону».

    Источник: Eurosport.ru

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    30.10.2015 00:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      andreyd57 30 октября 2015, 07:45

      Пусть валит, нах его вообще брали. Привык на лавке сидеть, а здесь играть надо. Лучше опять в Барсе спокойно до пенсии досидеть. Игруля блин....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 30 октября 2015, 05:47

      чмо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Tex 30 октября 2015, 00:58

      Несколько последних трансферных окон покупают откровенный шлак за баснословные суммы.... Педро имеет место в основе и именно он проваливает старт сезона. Для чего его вообще покупали - вот в чем вопрос. Летом нужен был правый защитник, центральный и ещё 1 игрок в линию атаки, в идеале правый атакующий полузащитник с уровнем выше чем у Виллиана. В итоге купили сырого Бабу, отыгравшего своё Фалькао и второсортного Педро. С таким усилением лучше из молодежки 2-3 человека к основе подтягивали бы - результаты были бы не хуже, а толку однозначно больше!

      -1
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