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    Рэмзи: «Любимый гол в ЛЧ – мяч Зидана в финале 2002 года»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи ответил на вопросы поклонников на официальной странице Лиги чемпионов в Facebook. У футболиста спросили про его любимый гол в ЛЧ.

    «Это мяч Зинедина Зидана в финале 2002 года», - сказал Рэмзи.

    Лучшим своим партнером по «Арсеналу» игрок назвал Сеска Фабрегаса.

    «Мы играем на одной позиции, и когда я только пришел в «Арсенал», я учился у него. Он играл каждую неделю, раздавая голевые передачи и забивая голы. Он был очень разносторонним полузащитником, так что, пожалуй, я выберу его».

    Источник: УЕФА

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    29.10.2015 23:53
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