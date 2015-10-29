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    Мини-футбол. Россия узнала соперников по групповому раунду ЧМ

    В Гватемале состоялась жеребьевка шестого неофициального чемпионата мира по футзалу среди женских команд, матчи которого пройдут с 24 по 29 ноября.

    Напомним, что всего в мировом первенстве примут участие 8 команд: Бразилия, Гватемала, Иран, Испания, Коста-Рика, Португалия, Россия и Япония. Участники были разбиты на две группы по четыре команды. По две лучшие команды продолжат борьбу в полуфинале, а коллективы, занявшие третьи и четвертые места, проведут очные поединки за итоговые 5-ю, 6-ю и 7-ю, 8-ю позиции, соответственно. Матчи групповой стадии запланированы на 24, 25 и 26 ноября. 27-го числа пройдут "утешительные финалы", а 28 ноября состоятся полуфинальные поединки. Матчи за третье место и финал запланированы на 29 ноября.

    Результаты жеребьевки:
    Группа А:     Бразилия, Португалия, Коста-Рика, Иран.
    Группа В: Гватемала, Испания, Россия, Япония.

    Представляем вашему вниманию календарь матчей:

    Групповой этап

    24 ноября
    (здесь и далее - время местное)
    12:30     Бразилия - Коста-Рика
    15:00 Испания - Россия
    17:30 Иран - Португалия
    20:00 Гватемала - Япония
    25 ноября
    12:30     Португалия - Коста-Рика
    15:00 Япония - Испания
    17:30 Иран - Бразилия
    20:00 Гватемала - Россия
    26 ноября
    12:30     Коста-Рика - Иран
    15:00 Россия - Япония
    17:30 Бразилия - Португалия
    20:00 Гватемала - Испания

    Плей-офф

    27 ноября
    Матч за 5-6 места
    17:30     Третье место группы "А" - Третье место группы "В"
    Матч за 7-8 места
    20:00     Четвeртое место группы "А" - Четвeртое место группы "В"

    28 ноября
    Полуфиналы
    16:00 1. Первое место группы "А" - Второе место группы "В"
    18:30 2. Первое место группы "В" - Второе место группы "А"

    29 ноября
    Матч за 3-4 места
    16:00     Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2
    Финал
    18:30     Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 23:05
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