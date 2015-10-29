Мини-футбол. Россия узнала соперников по групповому раунду ЧМ

В Гватемале состоялась жеребьевка шестого неофициального чемпионата мира по футзалу среди женских команд, матчи которого пройдут с 24 по 29 ноября.
Напомним, что всего в мировом первенстве примут участие 8 команд: Бразилия, Гватемала, Иран, Испания, Коста-Рика, Португалия, Россия и Япония. Участники были разбиты на две группы по четыре команды. По две лучшие команды продолжат борьбу в полуфинале, а коллективы, занявшие третьи и четвертые места, проведут очные поединки за итоговые 5-ю, 6-ю и 7-ю, 8-ю позиции, соответственно. Матчи групповой стадии запланированы на 24, 25 и 26 ноября. 27-го числа пройдут "утешительные финалы", а 28 ноября состоятся полуфинальные поединки. Матчи за третье место и финал запланированы на 29 ноября.
Результаты жеребьевки:
Группа А: Бразилия, Португалия, Коста-Рика, Иран.
Группа В: Гватемала, Испания, Россия, Япония.
Представляем вашему вниманию календарь матчей:
Групповой этап
24 ноября
(здесь и далее - время местное)
12:30 Бразилия - Коста-Рика
15:00 Испания - Россия
17:30 Иран - Португалия
20:00 Гватемала - Япония
25 ноября
12:30 Португалия - Коста-Рика
15:00 Япония - Испания
17:30 Иран - Бразилия
20:00 Гватемала - Россия
26 ноября
12:30 Коста-Рика - Иран
15:00 Россия - Япония
17:30 Бразилия - Португалия
20:00 Гватемала - Испания
Плей-офф
27 ноября
Матч за 5-6 места
17:30 Третье место группы "А" - Третье место группы "В"
Матч за 7-8 места
20:00 Четвeртое место группы "А" - Четвeртое место группы "В"
28 ноября
Полуфиналы
16:00 1. Первое место группы "А" - Второе место группы "В"
18:30 2. Первое место группы "В" - Второе место группы "А"
29 ноября
Матч за 3-4 места
16:00 Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2
Финал
18:30 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2