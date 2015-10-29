Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Канделаки: «Мы предлагаем Мутко жанр остросюжетного, острохарактерного вечернего шоу»

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о формате возможного сотрудничества канала с президентом РФС и министром спорта РФ Виталием Мутко.

    «С Виталием Леонтьевичем я разговаривала позавчера. У него уже есть программа на «России 2», и очевидно, что мы не можем не создать совместный телевизионный продукт. Потому что министр спорта для нашего канала – это ключевой ньюсмейкер. Я сказала Виталию Леонтьевичу, что нам бы очень хотелось, чтобы программа с ним была одной из лучших и знаковых программ для нашего канала, чтобы о ней говорили», - говорит Канделаки.

    По словам Канделаки, шоу с Мутко задумано как остросюжетное.

    «Да, мы предлагаем непривычный для него жанр остросюжетного, острохарактерного вечернего шоу. Это, конечно, большой эксперимент. Но Виталий Леонтьевич умеет рисковать и иронизировать. Мы договорились, что увидимся после запуска канала и я ему покажу варианты. Вы же понимаете, что до тех пор, пока он не будет себя чувствовать комфортно, это в эфир не выйдет».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2015 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 30 октября 2015, 06:38

      зачем пустили гламурных сучек в спорт превращают борьбу в реалити шоу фу срамота да и на рожу мудко что то нет желания смотреть ему в тюрьме сидеть надо а они его в шоу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 30 октября 2015, 06:26

      Чуствую сделают не спортивный а гламурный канал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 30 октября 2015, 00:35

      Епрст,вы главное футбол сделайте доступным для обычных людей,а потом уже экспериментируйте!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11