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    Президент Турции спас судью из заточения на стадионе «Трабзонспора»

    Арбитр матча чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Газиантепспором» (2:2) был заперт на стадионе после игры.

    В концовке встречи футболист гостей сыграл рукой в своей штрафной, однако судья не обратил внимания на этот эпизод и не поставил пенальти. Разозленные фанаты «Трабзонспора» поджидали арбитра на выходе со стадиона, и чтобы спасти его от расправы, президент клуба закрыл рефери в раздевалке. Там он просидел четыре часа, пока в дело не вмешался лично президент страны Таийп Эрдоган.

    Источник: Eurosport.ru

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    29.10.2015 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +600

      dimar 29 октября 2015, 23:08

      больные люди

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 29 октября 2015, 22:49

      нация дикарей

      0
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      ...
      Рейтинг: +195

      Yellow 91 > ArtMan91 30 октября 2015, 08:26

      Внатури дикари!

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