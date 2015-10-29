Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Веркаутерен: «Динамо» не было лучше нас, им повезло»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен оценил игру своих подопечных в матче 1/8 Кубка России против «Динамо» (0:1). По мнению наставника, москвичам в этой встрече повезло.

    «Я разочарован результатом. И, конечно, тем, что мы не забили. С другой стороны, мы начали матч так, как и планировали. До 80-й минуты у нас было несколько шансов, чтобы забить. Сложно сказать, почему этого не произошло. В итоге проиграли сопернику, который был не лучше, чем мы. Сегодня «Динамо» повезло», - считает Веркаутерен.

    Также наставник уверен, что в эпизоде со второй желтой карточкой Яховича имела место симуляция со стороны соперника.

    «Что касается удаления Яховича, то первая карточка, конечно, была. Ее можно было избежать. Я всегда прошу игроков контролировать себя и не получать глупых горчичников. К сожалению, сегодня этого не случилось. Вторая карточка – чистая симуляция со стороны соперника».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2015 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 30 октября 2015, 01:34

      Везёт тому, кто везёт!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Нигелист > Cнег 30 октября 2015, 16:40

      Вернее проведет некоторую работу с судейской бригадой.
      КС точно не позволили пройти дальше при любом раскладе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11