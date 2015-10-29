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    Кобелев: «Поле в Самаре требует дренажа»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал гостевую победу в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0).

    «Очень рад, что выиграли. Поле тяжелое. Здесь нужно серьезно заниматься дренажем. Никого не хочу выделять. Выиграла вся команда. Все боролись и хотели победить», - говорит Кобелев.

    Также наставник поделился своим мнением относительно удаления игрока самарцев Яховича, получившего две желтые карточки на протяжении трех минут.

    "Первая желтая была за разговоры. Вторая карточка была абсолютно по делу».

    Источник: Twitter

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    29.10.2015 20:33
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