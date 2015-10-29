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    Веркаутерен: «Боковой судья сыграл не последнюю роль в исходе матча»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал поражение в матче 1/8 Кубка России против «Динамо» (0:1).

    «Нам не хватило голов. В первом тайме сделали вообще все, что могли, с учетом ветра это было достаточно трудно. Сделали все, но не удалось забить. У нас были голевые шансы. У них был фактически один шанс, и они забили, удача была на их стороне. Ну и, возможно, боковой судья также сыграл свою не последнюю роль в исходе матча», - говорит Веркаутерен.

    Самарцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Яховича, который получил две желтые карточки в течение трех минут.

    «Один из игроков «Динамо“ не очень корректно себя вел, навлекая желтые и красные карточки на наших игроков. Это нечестное поведение, с этим согласиться не могу».

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.10.2015 20:23
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