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    Кубок России. «Динамо» дожало «Крылья Советов»

    В матче 1/8 Кубка России «Крылья Советов» уступили «Динамо» (0:1). Москвичей вывел в следующий раунд гол Ташаева в концовке встречи.

    Кубок России. 1/8 финала

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 - Ташаев, 87.

    Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон, Бурлак, Бато (Садик, 90+1), Померко, Габулов (Яковлев, 86), Драгун (Симайс, 86), Молло, Яхович.

    Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Морозов, Жирков, Ионов, Зобнин, Соснин, Ташаев, Кокорин (Живогляддов, 66), Погребняк.

    Предупреждения: Габулов, 43; Яхович, 72; Яхович, 75.

    Удаление: Яхович, 75.

    Судья: Александр Егоров.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 19:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 30 октября 2015, 05:44

      Дожало??? :))))))))))) Ну да разорвали просто!!!

      0
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      Рейтинг: +288

      Cнег 30 октября 2015, 01:04

      Ташаев - динамовский кубковый "Сульшер". Браво, Саша!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Лэмпард 30 октября 2015, 00:53

      Дэбильный заголовок. "Динамики отскочили в Самаре". Так лучше

      0
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      Рейтинг: +17

      kuman1970 29 октября 2015, 22:10

      жирик симулянт.на нем молло в том матче удалили, здесь яховича. рыбак хре....в

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer 29 октября 2015, 21:29

      Динамо молодец

      -2
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 29 октября 2015, 21:11

      Динамо эта победа на пользу не пойдет.

      0
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