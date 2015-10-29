Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Горлукович: «В «Спартаке» нет претензий только к Промесу»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал игру красно-белых после поражения в матче Кубка России против «Кубани» (0:1).

    «Я рассчитывал, что при Аленичеве у «Спартака» появится зрелищность, голов будет больше. Но это безобразие! Как «Спартак» может играть в пять защитников? Ни игры, ни результата. О чем тут еще можно говорить?», - сказал Горлукович.

    По словам бывшего спартаковца, у него нет претензий только к одному игроку – Промесу.

    «Промес второй год подряд тащит «Спартак». Настоящая «десятка». Тот, кто его привел в команду, попал в десятку. Может быть, этому селекционеру надо памятник на стадионе поставить».

    Кроме того, Горлукович заявил, что в этом сезоне «Спартаку» предстоит бороться за четвертое-пятое места.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2015 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 30 октября 2015, 01:09

      4-е за Ростовом,5-е краснодар,6-е и 7-е за тереком и уралом! 8-Спартак...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 > TRELL 30 октября 2015, 06:21

      Ну ты и знаток

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11