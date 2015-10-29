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    Дуглас пропустит два месяца

    Защитник «Барселоны» Дуглас не сможет играть на протяжении восьми недель.

    Футболист получил повреждение в матче Кубка Испании против «Виллановенсе» (0:0). Обследование выявило у Дугласа перелом ладьевидной кости стопы, и ожидаемый срок восстановления составляет примерно восемь недель.

    Нынешний сезон является для Дугласа вторым в составе «Барселоны». С момента своего прихода в клуб он сыграл в пяти официальных встречах.

    Источник: Twitter

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    29.10.2015 19:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 30 октября 2015, 20:20

      он когда-нибудь вообще бывает здоров?! только и видно по новостям про него, что одни травмы

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 29 октября 2015, 20:18

      Кошмарный трансфер

      1
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