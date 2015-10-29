Дуглас пропустит два месяца

Защитник «Барселоны» Дуглас не сможет играть на протяжении восьми недель.

Футболист получил повреждение в матче Кубка Испании против «Виллановенсе» (0:0). Обследование выявило у Дугласа перелом ладьевидной кости стопы, и ожидаемый срок восстановления составляет примерно восемь недель.

Нынешний сезон является для Дугласа вторым в составе «Барселоны». С момента своего прихода в клуб он сыграл в пяти официальных встречах.