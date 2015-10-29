FA расследует инцидент с лазерной указкой

Не надо было доводить до пенальти!После драки кулаками не машут,а вообще МЮ нужно было пригласить Клоппа вместо этого клоуна Гала!
Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование инцидента, произошедшего во время серии послематчевых пенальти в игре Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Миддлсбро» (0:0, 1:3 по пенальти).
Напомним, что в лицо пробивавшему одиннадцатиметровый удар Уэйну Руни светили лазерной указкой с трибун. Нападающий «МЮ» пенальти не реализовал.
Сообщается, что FA обратила внимание на этот случай и проведет расследование. Серия пенальти проходила рядом с трибуной, на которой находились примерно 10 тысяч болельщиков «Миддлсбро».
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— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) October 29, 2015