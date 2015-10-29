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    FA расследует инцидент с лазерной указкой

    Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование инцидента, произошедшего во время серии послематчевых пенальти в игре Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Миддлсбро» (0:0, 1:3 по пенальти).

    Напомним, что в лицо пробивавшему одиннадцатиметровый удар Уэйну Руни светили лазерной указкой с трибун. Нападающий «МЮ» пенальти не реализовал.

    Сообщается, что FA обратила внимание на этот случай и проведет расследование. Серия пенальти проходила рядом с трибуной, на которой находились примерно 10 тысяч болельщиков «Миддлсбро».

    Источник: Twitter

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    29.10.2015 19:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 октября 2015, 22:02

      Не надо было доводить до пенальти!После драки кулаками не машут,а вообще МЮ нужно было пригласить Клоппа вместо этого клоуна Гала!

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