Скоулз: «МЮ» ван Гаала не та команда, в которой мне было бы приятно играть»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру манкунианцев после поражения в матче Кубка английской лиги против «Миддлсбро» (0:0, 1:3 по пенальти).

«В игре нет креативности и риска. Это команда, против которой не хочется играть, потому что она строго организована. Но выглядит это так, словно ван Гаал не хочет, чтобы его игроки побеждали. Это не та команда, в которой мне было приятно играть», - говорит Скоулз.