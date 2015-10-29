Скоулз: «МЮ» ван Гаала не та команда, в которой мне было бы приятно играть»

Гнать его в шею,пускай идёт в Кальяри и там играет 1:0;0:0;1:0;1:1 и проигрывать будет не так стыдно!МЮ всегда мне был симпатичен атакующей игрой и своим характером,а сейчас я даже не смотрю их игру!
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру манкунианцев после поражения в матче Кубка английской лиги против «Миддлсбро» (0:0, 1:3 по пенальти).
«В игре нет креативности и риска. Это команда, против которой не хочется играть, потому что она строго организована. Но выглядит это так, словно ван Гаал не хочет, чтобы его игроки побеждали. Это не та команда, в которой мне было приятно играть», - говорит Скоулз.