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    Гончаренко: «Работаем по методикам Слуцкого, последнее слово за ним»

    Тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о совместной работе с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

    - Во многом наши взгляды действительно совпадают. Здесь и принципы атакующих и оборонительных действий, другие футбольные аспекты. Неудивительно, что мы понимаем друг друга с полуслова. С другой стороны, два разных человека не могут мыслить абсолютно одинаково.

    - Как раз об этом и хотел спросить. По ходу ежедневной совместной работы в тренерском штабе наверняка возникают творческие дискуссии. Как они проходят в ПФК ЦСКА?
    - Разумеется, мы работаем по методикам Леонида Викторовича, но в то же время свое мнение по тому или иному вопросу высказывают и другие представители штаба. Вы назвали очень точное слово: дискуссия. В таком формате все и проходит. Я могу подсказать что-либо, если считаю нужным, но в любом случае, последнее слово всегда остается за главным тренером.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    29.10.2015 18:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer 29 октября 2015, 21:45

      Слуцкого в сборную, коней на дно)))

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