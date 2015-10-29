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    Усманов заплатил премиальные игрокам сборной России

    Бизнесмен Алишер Усманов выплатил часть премиальных игрокам сборной России за выход команды в финальную часть Евро-2016.

    "Бремя снизилось - спасибо Алишеру Бурхановичу. Он помог нам закрыть долги, связанные с главным тренером, помог частично закрыть долги, связанные с премиями за выход на чемпионат Европы", - сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    Напомним, Евро-2016 пройдет во Франции. Своих соперников по группе сборная России узнает 12 декабря.

    Источник: ТАСС

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    29.10.2015 18:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 29 октября 2015, 23:49

      "Великая" и "могучая" страна не может заплатить премиальные игрокам сборной... Это полный пипец!

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 29 октября 2015, 19:58

      Усманов в последнее время что-то много стал подарков футболу дарить. Один человек сказал, что политика у ВВП такая. Олигархи воруют (ну или зарабатывают на достояниях жителей России, одно и то же), а он их не садит, но потом назначает миллионеров по очереди оплачивать такие проекты, как футбол, олимпиада, мост через Керченский пролив и т.д.

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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 > Антибиотик 29 октября 2015, 21:11

      Человечек походу прав!

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 29 октября 2015, 18:55

      Ну тут ничего не скажешь заслуженные премиальные, только почему Усманов?

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