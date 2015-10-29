Усманов заплатил премиальные игрокам сборной России

"Великая" и "могучая" страна не может заплатить премиальные игрокам сборной... Это полный пипец!
Бизнесмен Алишер Усманов выплатил часть премиальных игрокам сборной России за выход команды в финальную часть Евро-2016.
"Бремя снизилось - спасибо Алишеру Бурхановичу. Он помог нам закрыть долги, связанные с главным тренером, помог частично закрыть долги, связанные с премиями за выход на чемпионат Европы", - сообщил президент РФС Виталий Мутко.
Напомним, Евро-2016 пройдет во Франции. Своих соперников по группе сборная России узнает 12 декабря.