Усманов заплатил премиальные игрокам сборной России

Бизнесмен Алишер Усманов выплатил часть премиальных игрокам сборной России за выход команды в финальную часть Евро-2016.

"Бремя снизилось - спасибо Алишеру Бурхановичу. Он помог нам закрыть долги, связанные с главным тренером, помог частично закрыть долги, связанные с премиями за выход на чемпионат Европы", - сообщил президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, Евро-2016 пройдет во Франции. Своих соперников по группе сборная России узнает 12 декабря.