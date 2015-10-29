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    Иностранцы не смогут занимать должность главного тренера в клубах

    28 октября был опубликован приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении перечня должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых в качестве высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями и общероссийскими спортивными федерациями».

    Согласно приказу, иностранцы не смогут занимать должность главного тренера в клубах, а могут только занимать аналогичную должность в сборных России по видам спорта. Иностранные граждане могут занимать должность старшего тренера или тренера-консультанта в клубах.

    Источник: Sports.ru

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    29.10.2015 17:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 29 октября 2015, 23:38

      КАК ЗАДОЛБАЛИ ЭТИ ТУПЫЕ ЧИНОВНИКИ...ТОЛЬКО ЗАПРЕЩАТЬ И МОГУТ

      0
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      Рейтинг: +30

      traxometr 29 октября 2015, 21:53

      Мутко продолжает маразмировать...

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 29 октября 2015, 20:49

      Просто клубы будут обходить этот приказ-формально например,главным тренером будет российский тренер,а фактически командой будет распоряжаться иностранец,только в должности старшего тренера-только непонятно,зачем минспорту понадобилось этот цирк разводить?

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 октября 2015, 20:00

      Да давайте совсем страну закроем и станем как КНДР.Пока такие решения принимаются никогда Россия с колен в спорте не встанет(

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 29 октября 2015, 19:50

      Спокойно, парни, ничего не поменяется. Ну, значит будут назначать иностранцев главными, а ставить на должность старшего тренера. Просто на хрена так делать? Лимит я ещё могу понять, сейчас клубы кинулись искать молодых россиян, а вот тренерский штаб России таким образом не поднимится в своей квалификации.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 29 октября 2015, 19:48

      БРЕД КАКОЙ ТО?????

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 29 октября 2015, 19:35

      скоро Россия не будет участвовать в Чемпионате мира и Европы, а сделает свой , и там будут сборные Московская область, Поволжье и тд!

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 29 октября 2015, 18:19

      Приплыли. Контрольный в голову. Не, я не спорю, у нас были, есть и будут велекие люди, способные тренировать замечательных спортсменов, но... Каково их соотношение с посредственными бездарностями, получившими высокое звание "тренер" по недосмотру!? А как же перенимать опыт!? Вы че, издеваитесь!? Вы вообще решили добить ВЕСЬ СПОРТ В СТРАНЕ!?

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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 29 октября 2015, 18:12

      Вроде не 1-ое апреля...

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 29 октября 2015, 18:01

      не ну это *издец , мы закончим развиваться спалетти , боаш , петреску все таки шли на пользу для всего футбола в РФ

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