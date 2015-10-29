«Газпром» потратит 6,5 миллиардов на покупку спортивных трансляций

«Газпром-Медиа холдинг» в 2016 году потратит 6,5 миллиардов рублей на приобретение спортивных трансляций, которые будут показаны на «Матч ТВ», а также на платных телеканалах, сообщает РБК.

Эта сумма незначительно превышает расходы на покупку прав в 2015 году, отметил генеральный директор «Газпром-Медиа холдинга» Дмитрий Чернышенко.

Сейчас за одну неделю телеэфира каналы холдинга показывают более 1700 часов трансляций. У Sky Sports эта цифра составляет 543 часа, у ESPN – 432.