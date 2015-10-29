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    «Газпром» потратит 6,5 миллиардов на покупку спортивных трансляций

    «Газпром-Медиа холдинг» в 2016 году потратит 6,5 миллиардов рублей на приобретение спортивных трансляций, которые будут показаны на «Матч ТВ», а также на платных телеканалах, сообщает РБК.

    Эта сумма незначительно превышает расходы на покупку прав в 2015 году, отметил генеральный директор «Газпром-Медиа холдинга» Дмитрий Чернышенко.

    Сейчас за одну неделю телеэфира каналы холдинга показывают более 1700 часов трансляций. У Sky Sports эта цифра составляет 543 часа, у ESPN – 432.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 17:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 октября 2015, 22:04

      Лучше бы эти деньги людям раздали,пенсии старикам побольше выплатили,в Подмосковье школы и сады новые построили и т.д!Позор товарищи,позор!

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