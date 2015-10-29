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    Буффон раскритиковал игру «Ювентуса»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подверг критике игру команды в матче 10-го тура Серии А против «Сассуоло» (0:1).

    «Игра в первой половине является неприемлемой для нас. Если бы мы были провинциальной командой, то я, возможно, остался бы доволен тем, как мы играли в течение 50 минут. Но у нас другие цели, я крайне разочарован.

    Удаление не может служить оправданием для нас. Мы не смогли выиграть и половины верховых единоборств, не смогли сделать и трех точных передач. Это не может быть рецептом успеха.

    Да, команда претерпела ряд изменений в течение лета, но когда все в строю, этот аргумент теряет свою значимость. У нас хорошая команда, но сегодня был вечер разочарований», - заявил Буффон.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    29.10.2015 16:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 октября 2015, 19:37

      Вот уж нежданчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      west29 29 октября 2015, 16:56

      в таком темпе неторопливо переходим в серию Б

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      russell-9 29 октября 2015, 16:35

      Гнать Аллегри в шею!

      1
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