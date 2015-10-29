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    Комбаров станет водителем бензовоза, Широков – работником ремонтного цеха

    Футболисты «Спартака» Квинси Промес, Роман Широков, Артем Ребров и Дмитрий Комбаров примут участие в проекте «Одна команда» и на один день станут работниками АЗС и ремонтного цеха.

    Промес выступит в роли оператора АЗС, Комбаров – водителя бензовоза, а Широков и Ребров примерять гаражные комбинезоны.

    По итогам съемок клубы выпустят эксклюзивный календарь для болельщиков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.10.2015 16:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 29 октября 2015, 20:13

      Пусть лучше в колхоз на уборку урожая)) хотя там и без них уже справились давно. А если серьёзно, к чему эта тема? Я понимаю Локомотив в своё время предстал в виде железнодорожников. А Спартак? Спартак был раб-гладиатор, клуб- пищевик. Тут как бы или мясо или чужую историю рекламировать нужно. А они просто у спонсора рекламу АЗС создают?

      0
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      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer > Антибиотик 29 октября 2015, 21:38

      Какой тупой паровоз

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > sapartaknaprimer 29 октября 2015, 22:14

      Я почитал твои комменты, все они состоят из двух- пяти слов. Кто бы говорил о тупости)))

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 октября 2015, 20:06

      на самом деле они на свои реальные рабочие места вернуться,за исключением Промеса. Он на нынешней месте исправно трудится

      1
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      Рейтинг: +48

      makovei 29 октября 2015, 18:27

      лучше бы в это время на тренировках похали...

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