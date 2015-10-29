Комбаров станет водителем бензовоза, Широков – работником ремонтного цеха

Футболисты «Спартака» Квинси Промес, Роман Широков, Артем Ребров и Дмитрий Комбаров примут участие в проекте «Одна команда» и на один день станут работниками АЗС и ремонтного цеха.

Промес выступит в роли оператора АЗС, Комбаров – водителя бензовоза, а Широков и Ребров примерять гаражные комбинезоны.



По итогам съемок клубы выпустят эксклюзивный календарь для болельщиков.