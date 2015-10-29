«Краснодар» — «Анжи». Онлайн-трансляция

Одним из матчей 1/8 финала Кубка России будет встреча между "Краснодаром" и "Анжи". Текущий сезон в РФПЛ не лучшим образом складывается как для "быков", так и для "орлов", и Кубок России дает возможность проявить себя этим командам в другом турнире.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть матч "Краснодар" - "Анжи". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.