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    «Краснодар» — «Анжи». Онлайн-трансляция

    Одним из матчей 1/8 финала Кубка России будет встреча между "Краснодаром" и "Анжи". Текущий сезон в РФПЛ не лучшим образом складывается как для "быков", так и для "орлов", и Кубок России дает возможность проявить себя этим командам в другом турнире.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть матч "Краснодар" - "Анжи". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 11:25
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