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    «Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн-трансляция

    В этом году именно кубковые матчи для сегодняшних соперников могут стать главными в сезоне: добиться чего-то значимого в чемпионате клубы вряд ли смогут, а удачное выступление в Кубке России может подарить одному из соперников еврокубки.

    Подопечные бельгийского специалиста Франка Веркаутерена последнее время в чемпионате не демонстрируют выдающихся результатов – в последних 5 играх чемпионата только два ничейных результата в поединках против "Урала" и "Динамо". Бело-голубые расположились строчкой ниже сегодняшнего соперника, набрав такое же количество очков.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Динамо". Комментатор - Александр Плеханов. Начало в 18:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 17:30
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