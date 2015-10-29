Платини: «В один момент между УЕФА и ФИФА возникло некое соперничество»

Президент УЕФА Мишель Платини, участвующий в предстоящих выборах президента Международной федерации футбола, заявил, что отношения с действующим главой ФИФА Йозефом Блаттером у него испортились, когда тот принял решение переизбираться на следующий срок.



"В один момент между УЕФА и ФИФА возникло некое соперничество, напряженность, поскольку организации по своей сути являются антагонистами. Блаттер пообещал мне в 2011 году, что не станет переизбираться на пост главы ФИФА, однако в 2015-м нарушил свое обещание, что испортило наши отношения", - сказал Платини.