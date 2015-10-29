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    Платини: «В один момент между УЕФА и ФИФА возникло некое соперничество»

    Президент УЕФА Мишель Платини, участвующий в предстоящих выборах президента Международной федерации футбола, заявил, что отношения с действующим главой ФИФА Йозефом Блаттером у него испортились, когда тот принял решение переизбираться на следующий срок.

    "В один момент между УЕФА и ФИФА возникло некое соперничество, напряженность, поскольку организации по своей сути являются антагонистами. Блаттер пообещал мне в 2011 году, что не станет переизбираться на пост главы ФИФА, однако в 2015-м нарушил свое обещание, что испортило наши отношения", - сказал Платини.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    29.10.2015 10:39
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