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    «Локомотив» — «Амкар». Онлайн-трансляция

    Конечно, явным фаворитом встречи выглядит именно московская команда. Совсем недавно в чемпионате страны эти команды уже встречались и тогда футболисты "Амкара" ничего не смогли противопоставить "Локомотиву", уступив на выезде 0:3. Но, как известно, кубок и чемпионат – это две разные вещи, и правильный настрой на поединок игроков одной из команд может сотворить настоящую сенсацию.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 18:24
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