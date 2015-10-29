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    Платини считает, что он больше всех подходит на пост президента ФИФА

    Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что он лучше остальных кандидатов подходит на роль руководителя мирового футбола.

    "У меня хорошие шансы стать главой ФИФА. Только у меня столь широкое видение футбола. Я был игроком, тренером сборной Франции, организатором чемпионата мира, а теперь возглавляю самую влиятельную футбольную конфедерацию. Пожалуй, я лучше остальных подхожу на роль руководителя мирового футбола", — цитирует Платини Le Matin.

    Напомним, выборы главы ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2015 10:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 29 октября 2015, 10:12

      Ты больше подходишь на роль юмориста!

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 29 октября 2015, 10:09

      А по мнению многих ты подходишь больше на роль заседателя скамьи подсудимых!

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