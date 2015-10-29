Карпин: «Положение у «Торпедо» тяжелое, но мы надеемся его исправить»

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин высказался относительно решения контрольно-дисциплинарного комитета о дисквалификации на три матча за оскорбление арбитра. По словам специалиста, у него уже был такой опыт в "Спартаке".



– Вам не кажется странной формулировка арбитра – во время матча не расслышал, а после, в спокойной обстановке – все пришло?



– Кажется. Потому что, когда я говорил, арбитр находился в пяти метрах от меня. Нестыковка какая-то. То есть в пяти метрах от меня он не услышал, а потом понимание пришло только после просмотра видео?



– То, что вас не будет на бровке – проблема?



– Ничего страшного. У меня был такой опыт в "Спартаке", сейчас Боаш долго не располагался на тренерской скамейке. И ничего, результаты хуже не стали.



– В вашем положении хуже уже трудно представить, команда на 20-м месте.



– Положение тяжелое, но мы надеемся его исправить, и все для этого делаем.



– Главная надежна на укрепление команды в зимнее трансферное окно?



– Главная надежда – на следующий матч, – сказал Карпин.