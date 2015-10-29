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    Карпин: «Положение у «Торпедо» тяжелое, но мы надеемся его исправить»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин высказался относительно решения контрольно-дисциплинарного комитета о дисквалификации на три матча за оскорбление арбитра. По словам специалиста, у него уже был такой опыт в "Спартаке".

    – Вам не кажется странной формулировка арбитра – во время матча не расслышал, а после, в спокойной обстановке – все пришло?

    – Кажется. Потому что, когда я говорил, арбитр находился в пяти метрах от меня. Нестыковка какая-то. То есть в пяти метрах от меня он не услышал, а потом понимание пришло только после просмотра видео?

    – То, что вас не будет на бровке – проблема?

    – Ничего страшного. У меня был такой опыт в "Спартаке", сейчас Боаш долго не располагался на тренерской скамейке. И ничего, результаты хуже не стали.

    – В вашем положении хуже уже трудно представить, команда на 20-м месте.

    – Положение тяжелое, но мы надеемся его исправить, и все для этого делаем.

    – Главная надежна на укрепление команды в зимнее трансферное окно?

    – Главная надежда – на следующий матч, – сказал Карпин.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.10.2015 09:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 29 октября 2015, 17:31

      Нормальный Он,умеет тренировать и играть(тем кто не видел как он играл),дайте время,Спартак не поднял и ВСЕ...?

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 29 октября 2015, 12:12

      Тренеришка, любой клуб при нем деградирует

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      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv 29 октября 2015, 10:49

      Трепло

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      Рейтинг: +148

      grafff 29 октября 2015, 09:44

      Исправить положение можно только увольнением, Валерка!!!!!!!!!!!

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